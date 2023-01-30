農曆春節結束，迎來10天連假後的開工日，2月也即將到來，「感應占卜師」王妙坤老師，以多年命理經驗，分析2023年1月份12生肖整體運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項，才能延續好運氣與避免災厄。

生肖鼠

屬鼠人在2月份，容易不小心有觸法或與人發生糾紛的可能，小則交通違規被開罰單，大則與人結怨上警察局，因此本月在行事作風上，宜保持低調，遇到問題多忍讓為佳，工作及財運上維持平順，能夠一如往常按部就班的進行，若是非固定薪資的人，可以憑藉自己的努力，獲得相等的報酬，不會有被壓榨的情形產生，在感情運勢上，就有較為風光的展現了，有機會透過親友介紹或是工作場合上認識異性，桃花相當旺盛，如果還是單身的你，可以利用這個月的桃花運，好好的物色對象。

幸運數字：33

吉祥方位：西南

生肖牛

屬牛人在2月份，財運相當不錯，能夠有許多額外的收入，讓自己的荷包大進帳，不過你的野心更大，所以可能會感到有點不滿足，其實這些收入，已經很不錯了，另外值得注意的是，如果還是單身的你，尤其是到了適婚年齡，很可能會被家長催婚，而新婚夫妻，則會被催促趕緊生孩子，所以請你提早做好心理準備，想一個圓滿的說詞來面對長輩。雖說屬牛人的財運不錯，但理財上不適合追加選項，或是投入更多的資金，因為本月還帶有破財的危機，因此先暫時把錢存入銀行，保守處理為佳。

幸運數字：26

吉祥方位：北方

生肖虎

屬虎人在2月份，容易遭遇到感情劫煞，若是有對象的人，就請你安分守己，不要節外生枝，能保平順，若是單身者遇到心儀的對象時，則要多加注意，對方會是一個外貌姣好的人，在各方面都能吸引著你，如果不小心陷入戀情之中，你會慢慢發現，對方的心思很深，常讓你猜不透，而且性情激動暴躁，相處下來容易起口角爭執，若是談分手，才會發現對方原來是恐怖情人，讓你精神備受折磨，因此本月最好避免談感情，以免去煩惱。工作運勢相當平順，美中不足的是你缺乏動力，如果能打起精神，則會有一番作為。

幸運數字：32

吉祥方位：西方

生肖兔

屬兔人在2月份，能夠過得非常寧靜清幽，很多煩惱都會逐漸看開而不執著，心靈層次有機會更提升一層，而心中的平靜以及對事物的看淡，會讓你變得更輕鬆，因此本月也非常適合來場說走就走的旅行，可以在途中啟發許多靈感，讓自己的磁場能量得到補充。在工作上，本月可以勇於表達自己的意見，因為你的心思變得非常靈敏，可以看得透徹，發現問題的癥結點，如果將建言提供給長上，將會獲得刮目相看的讚賞，感情部分，本月尚無適合的人選出現，所以先把感情放一邊，以工作事業為主較佳。

幸運數字：41

吉祥方位：東北

生肖龍

屬龍人在2月份，感情桃花上非常的旺盛，很容易就遇到自己喜歡的人，對方會是一個彬彬有禮，談吐都很優雅的人，但對於有伴侶的人來說，卻是非常危險的一件事，你很有可能會因為受不了誘惑，一時衝動就發生了不該發生的事，不僅讓另一伴感到失望，自己也會懊惱不己，最後只能借酒澆愁，卻無濟於事，奉勸要多克制自己的心性，別鑄成大錯。在工作上要小心合作夥伴，同事之間有相互競爭的狀況，如果遇到問題，不要和對方爭吵，請通知主管來決斷，才不會讓事情變得更複雜。

幸運數字：20

吉祥方位：西南

生肖蛇

屬蛇人在2月份，會變得非常沉穩，好像感覺心事重重，對外在的一切都不感興趣，沒有熱情的樣子，其實此時的你，正在積蓄能量，你的思緒千變萬化，不斷編織各種創意和想法，這個月的你，外表看似慵懶，內心卻是非常活耀，能夠組織出長遠偉大的計畫方案，請多利用本月敏銳的思考能力。這個月也非常適合出遊，能夠藉此感受到心靈的提升，讓自己有更多的啟發。財運上可以考慮小額的短期投資，例如股票、黃金、外匯等，雖然不是巨額獲利，但那種短期的刺激，會讓你感到相當滿足。

幸運數字：6

吉祥方位：北方