宜蘭縣長林姿妙讚縣府同仁「都是最棒的」，指大家都是一家人。（吳佩蓉攝）

大家在宜蘭縣政府大廳互道恭喜。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會議長張勝德期盼在縣長林姿妙帶領下，打造更完美的幸福宜居城市。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府今（30日）上午舉辦新春團拜，縣長林姿妙指縣府同仁「都是一家人」、是最棒的，將持續用宜蘭人的精神打拚，推動重要交通建設，讓民生經濟、建設、文化、藝術齊頭並進，檢討過去、策勵將來，特別感謝警察同仁在春節期間交通治安不打烊，讓大家過好年。

林姿妙今率領縣府各局處長、宜蘭縣議會議長張勝德與議員楊弘旻、邱素梅、黃定和、沈志弘等，和縣府同仁們在縣政府大廳互相恭賀，代表新的一年即將開始。林姿妙說，感謝警察局長林武宏的帶領下，警察同仁春節期間交通治安不打烊，讓大家過好年、遊客平安健康。

她表示，縣府同仁都是一家人，都是最棒的！在大家團結合作努力下，讓宜蘭的幸福指數名列全國前三名，針對民生經濟、交通建設、文化藝術齊頭並進，士農工商的發展也是縣政推動的目標；將持續用宜蘭人的精神打拚，讓宜蘭發光發熱，一起拚出宜蘭好生活。

林姿妙說，新的一年，好的開始就是成功的一半，宜蘭好山好水好環境，除了歡迎遊客到宜蘭旅行，也不忘致力於交通建設的推動，視宜蘭交通的順暢、經濟的發展為首要目標。林也特別提到，感謝議會在議長張勝德帶領下，方向對、政策對、做對的事，讓宜蘭能夠蓬勃發展，繼續努力向前走。

張勝德提到，過年期間在宜蘭市東港路五大社區發生氣爆事件，非常感謝警察局、消防局、社會處及環保局等單位，協助後續處理，雖然還是發生憾事，但社會處長林蒼蔡等人還是到場把事情處理得非常完善，持續協助受災戶；期盼新的一年，能打造更完美的幸福宜居城市。