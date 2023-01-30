全家首度與臺灣菸酒公司合作推2款新品，包含暖胃「花雕雞湯麵」與微醺「OMAR威士忌巧克力塔」，滿足主食與甜點雙重享受。（全家提供）

7-11引進多款異國新品，包含北海道限定「白雷神牛奶巧克力餅乾」（左上），199元。（7-11提供）

OKmart「黑糖道－黑糖桂圓蛋糕」標榜甜而不膩，作為下午茶點心不怕負擔，35元。（OKmart提供）

歷經連假狂歡後，不少人出現注意力渙散的收假症候群，尤其周六又需補班，不免令人心情低落。據調查，有近7成上班族會品嘗甜食或享用下午茶擺脫憂鬱，超商看準錢潮推特色零嘴、獨家甜點，包含免出國就能買到的異國點心或是開工討吉利的烘焙品，預期能帶動相關類別業績成長1至2成。

全家首度與臺灣菸酒公司合作推「OMAR威士忌巧克力塔」，選用OMAR威士忌雪莉桶揉合比利時70％巧克力與酥脆塔皮，入口可感受醇厚酒香、果香，苦甜巧克力慕斯餡彰顯細膩質感，間接中和入口時較濃的酒香，買Let’s Café 指定中杯以上咖啡品項，加購該品項享半價優惠。

萊爾富觀察天冷帶動熱食銷量，自從現烤烘焙點心櫃於去年7月推出後，帶動熟食、點心區銷量成長逾5成，因此首創「車輪餅」帶來新鮮感，率先推出的紅豆、奶油口味獲網友稱讚內餡飽滿、不死甜，如今再推芋頭口味，綿密芋泥一入口就能達到齒頰留香境界，單顆原價25元，31日前享任2件8折優惠。

7-11看好消費者出國最愛買零嘴送禮或自用，加上日劇《First Love初戀》助攻，北海道甜食誘惑力大增，便引進多款限定新品，包含「白雷神牛奶巧克力餅乾」，以北海道濃郁的牛奶風味混搭可可餅乾，並添加焦味奶油提高香氣，2月21日前搭北海道新春名物活動，任選2件就送1件。

OKmart與黑糖道聯名主推傳統經典甜品「黑糖桂圓蛋糕」，以桂圓諧音象徵「貴人緣」，享用下午茶也能討吉利，膨鬆蛋糕體加上清甜的桂圓果肉，訴求口感香醇甘美、甜而不膩，堪稱咖啡好拍檔。

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