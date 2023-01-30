南投縣府30日舉行新春團拜，小朋友表演「喜兔財福舞新年」暖場。（楊靜茹攝）

南投縣府新春團拜除了舞蹈，還有鑼鼓祥獅獻瑞精彩表演。（楊靜茹攝）

鑼鼓祥獅獻瑞的吉祥話為「繁華南投」、「宜居城市」，許淑華盼自己4年內交出漂亮成績單。（楊靜茹攝）

南投縣政府上午舉行新春團拜，南投縣長許淑華發放給縣府同仁開工紅包。許淑華說，南投燈會是縣府年度重要活動，再搭配各鄉鎮的特色遊程，這次造訪南投燈會遊客已突破300萬人次，南投燈會將持續到2月5日、元宵節，希望總遊客數能邁向400萬人，突破去年360萬人紀錄。

2023癸卯兔年南投縣府新春團拜由縣長許淑華、副縣長王瑞德、秘書長洪瑞智率領縣府團隊出席，書畫大師李轂摩、南投醫院院長洪弘昌、南投市農會理事長柯銘洲、民宿協會全國聯合會理事長張心盈，草屯鎮長簡景賢、信義鄉長全志堅、集集鎮長吳大村及南投縣議員全文才、林憶如、吳國昌等來賓到場祝福。

許淑華說，南投燈會是縣府年度的重要活動，再搭配各鄉鎮的特色遊程，春節10天連假期間，全台各地遊客來南投遊玩，如信義賞花泡溫泉、竹山紫南宮求發財金等，南投燈會14日開幕至29日止，累計遊客數已突破300萬人次，燈會持續到2月5日、元宵節，希望總遊客數能邁向400萬人，突破去年360萬人紀錄。

許淑華期許，新的一年縣府團隊能獲得南投縣議會的支持，及企業各界的協助，無論是環保垃圾去化、交通建設發展，為農業開啟更多銷售管道與機會，校園推動食農、雙語教育與國際接軌，各局處已積極實踐，期盼首任、4年能交出一張漂亮成績單，打造南投更好的未來。