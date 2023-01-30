永豐銀行積極守護民眾資產，去（2022）年度全台各分行防堵疑似詐騙案達370件、累計總金額逾新台幣1.4億元，二者皆為歷年新高。永豐銀行表示，數位科技普及導致詐騙手法層出不窮，永豐銀行透過臨櫃行員主動關懷客戶、提高警覺即時通報等機制，配合警方力阻民眾受騙；此外，第一線行員高度警覺下，也勸阻民眾勿開立人頭帳戶，以免淪為遭詐騙集團利用的工具，全力協助警方聯防犯罪。

根據金管會證期局統計，去年詐騙相關陳情案件數較前（2021）年多出約45％[1]。永豐銀行表示，去年各分行防堵疑似詐騙案件數與總金額均較前一年倍增，其中「假投資」類型近200件最為常見、總金額近8800萬元，普遍手法多透過線上通訊軟體誘導民眾投資海內外股票或虛擬貨幣等金融商品，臨櫃匯款時為迴避銀行行員的關切詢問，則要求勿洩露通訊對話內容，並以買車、購屋、裝潢費或親友需急用現金等理由塘塞；永豐銀行提醒民眾應高度警覺。

永豐銀行表示，未來將持續以友善金融精神、強化第一線行員主動關懷客戶服務，並於各分行每月定期宣導防詐騙流程、更新手法資訊及建立防詐騙案件模式與實施防搶演練等措施。

永豐銀行表示，去年在第一線行員高度警覺下，也積極勸阻民眾勿開立人頭帳戶，以免淪為遭詐騙集團利用的工具，保護民眾資產也免於觸犯幫助詐欺或洗錢等刑法罪嫌。此外，永豐銀行也與刑事警察局合作，共同研商「詐欺案件金流分析及被害款項攔阻」等防堵詐騙方式，研究可疑交易態樣異常金流，提供警方整合情資及銀行實務諮詢，透過公私協力合作，有效打擊詐欺或洗錢犯罪。