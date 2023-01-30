準閣揆陳建仁內閣名單稍早全數出爐，但陳建仁和副手鄭文燦過去曾有抄襲爭議，不少輔選失利的縣市首長也入閣，遭外界批評是「敗選者聯盟」、「派系共治」，和舊內閣毫無差別，準行政院發言人陳宗彥30日表示，沿用閣員無論政府都是依照能力、專業，沒有派系之間的思考，更是依照秉持用人唯才的精神來延攬。

陳宗彥回應，本次內閣是以穩健銜接政務、擴大世代參與、增加女性閣員及延攬地方人才為原則，期待更能貼近民意；這次出任內閣的地方首長，都是兩任屆滿、施政評比五星級，無論是哪位部會，沿用閣員無論政府都是依照能力、專業，沒有派系之間的思考，更是依照秉持用人唯才的精神來延攬。

而針對新內閣增加不少新系人馬，包括文化部長史哲和準發言人陳宗彥，是否跟副總統賴清德選2024總統有關，陳宗彥稱無關此事，而府院黨在未來國家政策推動上原先就有溝通平台，讓民眾清楚知悉，都有交流管道。

媒體追問，衛福部人事案是否有徵詢「防疫五月天」，陳宗彥直指，今日只公布部長和政次，內部調整應視部長上任後再討論；另外，傳出準陸委會副主委梁文傑人事案是由鄭文燦所推薦，他說，梁文傑對中國大陸事務有長期研究，而這次組閣中包含跨世代合作的精神，因此延攬梁文傑入閣。

針對前屏東縣長潘孟安及國安會祕書長顧立雄未入閣原因？陳宗彥表示，入閣涉及個人意願，據他了解，潘孟安在年節期間都在家裡玩貓，玩得非常愉快。至於陳建仁對陸委會跟海基會的新人事布局有何想法，他表示，蔡總統已指示，疫後兩岸要朝穩健方向交流。

針對國民黨質疑陳建仁曾涉論文抄襲案，陳宗彥回應，這是2016年總統選舉時的議題，當時有做過說明，此事是第一作者在處理註釋時有所疏忽，事後建議對方修改並經嚴格審查，所以此案並未涉及到抄襲，否則國外權威雜誌也不會刊登。