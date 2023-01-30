台9線蘇花公路159.3公里大清水隧道災害段原有混凝土明隧道遭土石壓毀。（羅亦晽攝）

台9線蘇花公路159.3公里大清水隧道南口本月11日遭大量崩塌土石淹沒，造成明隧道部分毀損，雙向交通受阻，經公路總局連日漏夜搶修，15日恢復通行後採管制放行，18日至31日不管制且全日放行，不過考量該路段仍需進行上邊坡保護工程，2月1日上午8時起至24日中午12時止，和仁至崇德路段每日上午8時至晚間9時進行施工管制，每整點放行15分鐘，假日不施工管制。

公路總局四工處表示，蘇花公路159.3公里大清水隧道南口本月11日深夜發生巨大落石崩坍，搶修團隊立即投入搶修，並於春節前相繼恢復通行，並完成上邊坡岩面裂縫及坡面噴漿作業，順利在春節期間全天候開放通行，且現場亦有邊坡暸望人員監看邊坡狀況及警戒車輛通行。

不過連假過後，公路總局四工處將對災害路段進行全面性坡面噴凝土護坡作業，因此和仁至崇德路段自下月1日上午8時起至24日中午12時止，每天上午8時至晚間9時將進行施工管制，每整點放行15分鐘，假日不施工管制，屆時再請用路人配合現場人員管制通行。

此外，公路總局四工處在災後除進行UAV空拍3D建模，瞭解坍塌面積及災損範圍，並請台灣世曦工程顧問顧份有限公司團隊赴現場勘查，協助進一步分析災害成因，研判崩塌地主要為大理岩，該區域屬山崩地滑地質敏感區，明隧道上方為岩體解壓節理發達，災害形成可能因近期地震鬆動加上降雨影響，造成明隧道上方峭壁的岩體節理解壓開裂導致岩體坍塌。

由於災害路段原有混凝土明隧道已遭土石壓毀，且上邊坡仍處於不穩定高風險狀態，地震或降雨時，較易發生不可預期落石，經公路總局四工處與業界學者、專家評估搶修復建策略，將採鋼構明隧道銜接復建，同時改建原遭壓損的2.5米鋼構明隧道，並增設橫梁加勁補強，提升整體結構承載力，不過鋼構明隧道施工期長達8個月，在未完成前，公路總局將先行透過邊坡補強及施作鋼棚架提升落石防護功能，預計4月底前完成。