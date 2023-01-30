準行政院長陳建仁即將於明（31）日上任，其內閣名單持續受到外界關注。對此，前立委郭正亮指出，讓陳建仁與鄭文燦擔任正副院長的用意，是在擺平各種抱怨，但許多仇恨質高的蘇內閣成員卻獲得留任。另外，對於衛福部長薛瑞元留任，郭正亮也直言，這「有點離譜」。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，此次內閣改組的本質，就是從蘇貞昌傲慢自大、動不動就與人「槓」的「酸辣湯」式作風，調整成陳建仁溫暖堅韌、對所有人都甜的「甜湯」風格。

郭正亮接著說，鄭文燦很會喬事情、是個「分配大王」，他與陳建仁兩人的用意，就是在擺平各種抱怨。然而，換了陳建仁上台「分吃甜湯」後，蔡政府的仇恨值卻不一定能降低，原因是原蘇貞昌內閣中，仇恨值最高的幾個閣員都沒有被換掉。

郭正亮直言，他認為薛瑞元留任「有點離譜」，因為薛在去年九合一大選前，幾乎每天都在跟人「槓」，講的話相當尖酸刻薄，還因此道歉過。郭正亮也坦言，他本來以為薛瑞元有機會離開，沒想到最後竟還留任。

郭正亮推測，陳建仁上任後，未來的總質詢在野黨一定會猛攻高端相關爭議，但這些問題陳都不會回答，而代替他的回答正是薛瑞元，「薛等於就是『擋砲火用』的特殊角色」。