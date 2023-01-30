新春連假台南觀光開紅盤，遊客破千萬人次。圖為國華街商圈人潮絡繹不絕。（市府提供／洪榮志台南傳真）

新春連假長達10天，台南市觀光旅遊開紅盤，不僅湧進超過1000萬人次的遊客，月津港燈節及龍崎光節空山祭等2大燈節累積超過45萬人次參觀，連美國紐約時報旗下的風尚雜誌也以專文報導台南，顯示古都魅力已站上國際舞台。

市府指出，春節連假期間，台南各商圈、老街、景點及廟宇的人潮絡繹不絕，後壁菁寮、鹽水、新化、安平等老街，以及國華街、海安、小西門、赤崁、孔廟及南紡購物中心等熱門商圈，全都萬頭攢動，估計共有超過千萬人次造訪。

在旅宿業方面，各類型旅館小年夜平均住宿率即已超過6成5，除夕上升到7成5，大年初一超過8成，初二至初五更天天突破9成；至於初六到初八，儘管許多人已經開工上班，但3天的平均住宿率也分別有79％、68％及64％。

至於月津港燈節及龍崎光節空山祭等2大燈節，10天連假更吸引超過45萬人次參觀。其中，空山祭是全台唯一售票的大型光節，假日每天還限額3000張，但10天累計超過2.6萬人次賞燈；月津港燈節10天更有42.5萬人次的遊客，2大燈節都將一路展出到2月12日。

市府還說，美國紐約時報旗下的《風尚雜誌（The New York Times Style Magazine）》，也於1月27日刊登專文報導台南。該報導從時尚觀點出發，看台南的主廚及侍酒師如何以創新為古城台南注入新元素，詮釋台南人與時俱進，將新舊巧妙融合，創造出獨特的美學生活與飲食文化。

市長黃偉哲表示，台南觀光產業的軟實力有目共睹，即使經歷過去3年的疫情侵襲，但在市府與業者共同努力下，後疫情時代迅速復甦反彈，春節連假更開出紅盤，創下突破千萬人次的好成績。

黃偉哲還說，紐約時報的報導，從全球視野來看台南，不僅在文化及美食都有深刻著墨，也對台南整體發展有一些好的看法，這對每一位努力在這裡耕耘的人都是一種肯定。至於各界期待尚待改善的部分，則需大家互相砥礪才會進步，市府會更加積極，在道路平整度、交通順暢度及停車位數量方面，投入更多心力。

市府強調，明年將迎接台南400年，台南市不僅要在高科技產業及農業更上一層樓，觀光旅遊產業也將追求卓越，包括山海圳、埤塘溼地、青鯤鯓濱海聚落等，都會整合在地特色遊憩資源，深化基礎服務設施，同時積極推動國際交流及觀光活動，深化經營日、韓、星、馬、泰、越、港等重點市場，打造最道地的台南品味，吸引更多國內外旅客來訪。