潭子瑞友百貨超市走過30年歲月，2月中旬結束營業，民眾覺得不捨。(民眾提供)

潭子瑞友百貨超市走過30年歲月，2月中旬結束營業，民眾覺得不捨。(民眾提供)

台中市潭子區瑞友百貨生鮮超市走過30年歲月，將於2月中旬結束營業！賴姓業者指出，房東未事先通知即將土地出租給全聯，租約2月底到期，後續將處理退貨及固定設備，預計2月中旬結束營業。當地民眾不捨說，瑞友超市有部分品項在外面超市買不到，讓民眾覺得十分可惜。

賴姓業者指出，他曾在中市北屯、潭子、神岡及沙鹿經營四家百貨超市，其中神岡區的店名特取名「神岡百貨」，其餘皆為「瑞友百貨生鮮超市」；兩年前因房東將土地賣掉而關掉北屯區店面，這次則因房東兄弟分家，將土地出租給全聯致潭子店將於2月底租約到期，不再營業。

賴姓業者說，潭子區目前已有7家全聯，消費者以後的選擇性將愈來愈少，他經營超市賣的東西很多，只要在地民眾有需求就賣，不會因銷售情況不佳就不賣，賣的東西比較多元，有老人家騎著電動車也可以直接開進超市，自由選購。

消費者指出，瑞友市有些品項比全聯還便宜，很多年前即曾傳出全聯要進駐該超市地點，最後土地還是被租走，對當地居民而言，市場失去競爭終非消費者之福。尤其瑞友超市有很多東西還可零買，讓消費者覺得十分方便，未能繼續在潭子經營，讓消費者覺得很惋惜。