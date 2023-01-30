年滿65歲以上長者可依自身需求及喜好挑選課程，歡迎報名一起樂活做運動。(圖／金門縣社會處提供)

金門縣政府爭取衛福部國健署之競爭型計畫，在金城社福館規劃銀髮健身俱樂部，2023年新春首期課程將於2月13日起正式開班授課，主要服務對象為年滿65歲以上之長者，將聘請專業指導員提供多元化的健身課程，包括樂活瑜珈、舒活肌力、體態雕塑、舞動有氧等，長者可依自身需求及喜好挑選課程，歡迎報名一起樂活做運動、健康呷百二，諮詢服務電話：社會處／張小姐 （082-318823 #67509）。

縣府指出，金城社福館設定為多元複合式社會福利，館內1樓規劃托嬰中心可收托0－2歲25名嬰幼兒，另分設金城社會福利中心、社區照顧關懷據點、共餐服務空間及銀髮健身俱樂部，提供長者營養餐食、健康促進及體適能服務與課程，以營造健康安老友善環境；而在2樓則設置舞蹈教室、18歲以下親子館、多功能活動室及烹飪教室等，提供各年齡層不同對象之福利服務。

此外，金城社福館內擴充多元化的健身器材及檢測器材，希望透過不同器材及課程，改變銀髮族對運動的觀感，慢慢讓銀髮族喜歡上運動的感覺。目前館內提供設備包括：（1）智慧環狀設備：二／三頭肌、肩部、股內／外肌、胸／背肌、腹肌、腿部肌群及平衡訓練設備。（2）有氧器材：健走機、橢圓機、踏步機。（3）徒手訓練：啞鈴、壺鈴、皮拉提斯環、彈力帶／繩、瑜珈墊／磚、小／大瑜珈球。 （4）放鬆設施：按摩椅、坐躺椅、筋膜球、滾筒。（5）檢測設備：身體成分分析儀（Inbody）、智慧行動智慧檢測箱。（6）運動保健相關書籍。

社會處表示，目前已制定「金門縣政府辦理銀髮健身俱樂部服務實施計畫」，今（2023）年酌收團體課程費用，費用摘要如下（詳見縣府社會處官網）：

（1）團體課程：採會員制，規劃以「期」為單位開放報名（一期12 週，每堂課2小時，每年預計辦理三期），每期12堂課收費1200元。

（2）自由訓練：開放65歲以上長輩及會員免費，每週至少開放1時段自由使用場內器材。

（3）身體成分分析儀（inbody） ：採預約制，65歲以上長輩及會員免費測量，非會員每次測量費用為100元。請有興趣參與之長者，可踴躍報名。

社會處指出，為響應無紙化政策，活動一律採線上報名，報名連結可掃描圖片之QR-Code，亦可來電諮詢社會處／社會福利科／張小姐（082-318823 #67509）。