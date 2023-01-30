農曆春節前後民眾大量參加聚會，易演變成流感高峰，桃園市去年採購公費疫苗60萬7790劑、市自購疫苗1萬8436劑，目前流感疫苗庫存剩下9566劑，接種狀況相當踴躍，衛生局統計發現，與同期往年相較接種數量成長3萬多劑。

衛生局表示，去年採購的流感疫苗，目前公費流感疫苗剩餘7828劑，市府自購流感疫苗剩下1738劑，鼓勵尚未接種流感疫苗的民眾趕快去接種。中央每年年中會公告應接種流感疫苗的人口，市府會針對接種人口數、去年接種的狀況、全球流行情形進行評估，再去採購新的流感疫苗供民眾接種。

流感疫苗每年約從10月、11月開始提供接種流感疫苗，衛生局指出，去年底截至1月29日的流感疫苗總接種量有61萬3782劑，與前年度至去年1月29日同期相較下，接種數量增加3萬5552劑，顯見民眾的接種意願攀升。

衛生局分析，研判接種數量攀升是疫情先前有升溫，去年底流感疫苗推出後，市府加強宣導無論流感疫苗或是新冠疫苗都應要接種，才能擁有完整的保護力，因此吸引許多民眾踴躍接種。

此外，近期國境開放，民眾紛紛出國遊玩，也有不少民眾在出國前先去接種流感疫苗，增加自身保護力。王姓市民表示，終於等到疫情趨緩能出國旅遊，雖然目前已打滿3劑新冠肺炎的疫苗，但仍會擔心在國外生病，所以已經帶家中2名小孩到衛生所接種流感疫苗，多一層保護才能更放心的去旅行。黃姓市民則說，近期有規畫要出國，已預計好這幾天要去接種流感疫苗，增加自身的防護力。