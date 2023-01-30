據東北網報導，湖北省襄陽市的一對夫妻的婚姻生活出現問題，女子竟然將丈夫的下體剪掉，目前轄區公安局給出的行政處罰決定書中闡述了對該女子的處罰：行政拘留十日並處罰款200元（人民幣，下同）。1月29日，有網友發現了這份行政處罰決定書，隨即在網路上引起了網友的廣泛討論。

事情發生在湖北省襄陽市樊城區，2023年1月25日，農曆大年初四，楊女和丈夫張男到楊女的哥哥家拜年，兩人準備留宿在哥哥家。晚上21時許，兩人在哥哥家的臥室裡做愛，性行為結束後，楊女用剪刀將丈夫的下體剪掉。

丈夫張男疼痛難忍立即呼救，家中親屬聽到呼救後立即撥打了報警電話和急救電話，轄區內公安局襄陽市樊城區公安局接警後立刻出動，同時救護車也迅速到達將張男送到醫院。

針對這起案件，襄陽市樊城區公安局在1月26日發佈了一份行政處罰決定書，決定書中簡明扼要闡述了事情發生經過：2023年1月25日21時許，在位於襄陽市樊城區楊女的哥哥家中臥室，楊女給丈夫張男口交完後，用剪刀將丈夫張男生殖器上的陰莖剪掉。

結合現有證據，楊女的行為已經構成故意傷害，根據相關法律條例，對違法行為人楊女處行政拘留10日並罰款200元。

行政決定處罰書中用的「剪掉」一詞，剪掉說明器官已經脫離了軀體，這是重傷害，毋庸置疑，這是故意傷害。既然已經是明確的故意傷害，目前的處罰網友普遍認為處罰太輕，對行凶者一點威懾力也沒有。

針對網友的質疑，湖北省襄陽市樊城區公安分局回應：目前張男的傷情鑒定結果未出，所以現在只能按照行政案件處理。等到張男的傷情鑒定結果出來後，直接從行政案件轉為刑事案件，只要傷情鑒定結果是輕傷及以上，一定會立案偵查。