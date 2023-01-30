中市鍾男去年7月間偷1輛機車，騎到1家彩券行佯買刮刮樂，趁挑選時拿走1大盤彩券奪門而出，店員陳女追出，見鍾騎機車要逃，死命抓他手臂不放，鍾竟猛加油門將她拖行一段路後，人車倒地逃逸，警方在他遺留的背包內搜到美工刀，循線逮人，一審依加重準強盜等罪判7年6月，鍾辯僅搶奪，且未持刀犯案，二審判駁回，仍可上訴。

鍾男已有多次竊盜前科，去年7月2日下午在中市在停放路邊的機車置物箱偷走1支手機及信用卡後，見一家租車行前有輛機車鑰匙未拔竟偷走代步，騎到1家彩券行，向女店員陳女佯稱要買刮刮樂，陳女拿出陳列一整盤的刮刮樂讓他挑選，豈料，鍾趁隙把整盤拿走奪門而出。

陳女呼叫阻止追出，見鍾騎著機車要逃，她死命抓住他手臂，兩人發生拉扯，鍾猛加油門拖行陳，手肘撞擊她胸口，2人重心不穩人車倒地，陳右胸壁挫傷、雙膝擦傷，鍾才棄彩券、機車及背包等物逃逸。

警方並在鍾的背包內搜出衣物、膠帶及美工刀、刮鬍刀、銼刀等各1把，循線當晚將他逮捕到案，鍾坦承犯行。 陳女證稱，她追上去抓住鍾男手臂不放，鍾硬騎一小段路，她被拖行，雙方拉扯一起跌倒。

一審法官認定鍾男攜帶美工刀犯下竊盜2罪，而搶奪彩票得手脫逃，對店員施以強暴導致，認定是加重準強盜罪，應執行徒刑7年6月。

鍾男不服上訴，辯稱他是搶奪刮刮樂，不是強盜，他騎機車催油門要離開，因店員衝出來拉住他，才人車倒地，且美工刀是放在背包內，他並沒有使用美工刀犯案。

二審法官認為原判決的認事用法及量刑並無不當，店員要阻擋鍾逃走追回彩券時，鍾強騎機車將她拖行的強暴行為，已達難以抗拒程度；且強盜犯行只要攜帶凶器就符合加重強盜罪要件，而判決駁回。