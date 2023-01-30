新北市三峽區農會是新北市首創發春節紀念幣的農會，今年延續往例，發放限量3000份兔年發財金幣、發財水套組，一早就有民眾排隊索取。（三峽區農會提供）

新北市三峽區農會是新北市首創發春節紀念幣的農會，今年延續往例，發放限量3000份兔年發財金幣、發財水套組。（三峽區農會提供）

今日開工，許多金融機構為求讓客戶旺財，皆會推出發財水、發財金，讓民眾帶回家聚財。新北市三峽區農會是新北市首創發春節紀念幣的農會，今年延續往例，發放限量3000份兔年發財金幣、發財水套組，一早就有民眾排隊索取，希望年年收集，湊齊12生效。

三峽區農會是全台最老的農會，有123年的歷史，由於民眾每逢過年都會收集小紅包，三峽農會總幹事張永巨2021年發想，打造具農會的特色紀念幣給民眾留紀念，並將發財水放置在農會金庫內，聚集財氣，希望帶給民眾好運和財運。

三峽農會今早9時發放發財套組，不少民眾早早就來等候，有民眾從2021年就開始收集錢幣，希望湊成12生肖紀念幣。三峽農會表示，歷年來的紀念幣圖案都是由農會員工設計，兔年紀念幣上刻有福兔迎祥、今年年份的字樣，背面則刻有三峽農會代表圖案。

三峽區農會補充，目前紀念幣、發財水已經發放得差不多，極受歡迎，未來有望持續發放，成為三峽區農會的特色商品。