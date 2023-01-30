前副總統陳建仁首肯接任新閣揆，其率領的「溫暖內閣」將在明（31）日正式上任，除了陳建仁先前在臉書陸續公布的名單外，祕書長李孟諺、準發言人陳宗彥今日下午也正式公布新內閣名單，《中時新聞網》特別整理出閣員名單，讓讀者評一評，陳建仁內閣成員真的一無是處嗎？

陳建仁內閣完整名單：

行政院長陳建仁

行政院副院長鄭文燦

行政院祕書長李孟諺（留任）

行政院發言人陳宗彥（原內政部政次）

行政院政務副祕書長何佩珊（留任）

政委李永得

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委鄧振中（留任）

政委羅秉成（留任）

政委黃致達（留任）

政委吳澤成（留任，兼任工程會主委）

政委吳政忠（留任，兼任國科會主委）

政委龔明鑫（留任，兼任國發會主委）

內政部長林右昌、 政次花敬群（留任） 、政次吳容輝

外交部長吳釗燮（留任）、 政次田中光（留任） 政次李淳

國防部長邱國正（留任）、 副部長柏鴻輝（留任）、 副部長王信龍（留任）

財政部長莊翠雲 、政次阮清華（留任）、 政次李慶華

教育部長潘文宗（留任）、 政次劉孟奇（留任） 、政次林明裕

法務部長蔡清祥（留任） 、政次陳明堂（留任）、 政次蔡碧仲（留任）

經濟部長王美花（留任）、 政次曾文生（留任）、 政次陳正祺（留任）

交通部長王國材（留任）、 政次陳彥伯（留任）、政次胡湘麟（留任）

勞動部長許銘春（留任） 、政次王安邦（留任） 、政次李俊俋

農委會主委陳吉仲（留任）、 副主委陳添壽（留任） 、副主委陳駿季

衛生福利部長薛瑞元（留任）、 政次王必勝（留任） 、政次李麗芬（留任）

環境保護署長張子敬（留任）、 副署長沈志修（留任）、副署長王雅玢

文化部長史哲、政次李靜慧（留任）、政次王時思

數位發展部長唐鳳（留任）、 政次闕河鳴（留任）、政次李懷仁（留任）

國發會主委龔明鑫（留任）、副主委游建華（留任） 、副主委施克和（留任）

國科會主委吳政忠（留任）、副主委林敏聰（留任）、副主委陳儀莊（留任）

陸委會主委邱太三（留任）、副主委詹志宏、副主委梁文傑

金管會主委黃天牧（留任）、 副主委蕭翠玲（留任）

海委會主委管碧玲、副主委洪文玲、副主委周美伍（留任）

僑委會委員長徐佳青（原副委員長）、副主委阮昭雄

退輔會主委馮世寬（留任）、副主委李文忠（留任）、副主委姜振中（留任）

原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒 Icyang．Parod（留任）、副主委林碧霞（留任）、副主委谷縱喀勒芳安（留任）

客家委員會主任委員楊長鎮（留任）、副主委周江杰

工程會主委吳澤成（留任）、副主委顏久榮（留任）。副主委葉哲良

行政院主計處主計長朱澤民（留任）、副主計長蔡鴻坤（留任）

人士總處人事長蘇俊榮（留任）、副人事長李秉洲（留任）

國立故宮博物院院長蕭宗煌、副院長黃永泰（留任）

原能會主委張靜文、副主委林立夫（留任）