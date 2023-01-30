今（30）日下午約3點18分左右，國道1號北向永康往台南市北區出口匝道，發生4輛小客車及1輛小貨車追撞事故，目前管制封閉出口匝道進行處理，詳細事故原因仍待調查，高公局也提醒駕駛提前改道行駛。

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初七國道交通漸舒緩 北向仍壅塞「11地雷路段」曝
國3南向草屯段火燒車 「燒剩骨架」一度剩1車道通行
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