國1永康交流道「5車撞成一團」 出口匝道管制封閉 15:552023/01/30 中時新聞網 陳慧雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1永康交流道「5車撞成一團」 出口匝道管制封閉 。(翻攝自高公局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（30）日下午約3點18分左右，國道1號北向永康往台南市北區出口匝道，發生4輛小客車及1輛小貨車追撞事故，目前管制封閉出口匝道進行處理，詳細事故原因仍待調查，高公局也提醒駕駛提前改道行駛。 金門1車輛爆胎翻溝4輪朝天 駕駛受困救出無大礙 初七國道交通漸舒緩 北向仍壅塞「11地雷路段」曝 國3南向草屯段火燒車 「燒剩骨架」一度剩1車道通行 #車禍 #出口匝道 #國1 #匝道封閉 #國道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄凌晨行人違規過馬路遭撞飛 頭部受創腳骨折送醫 14:072023/01/27 社會 連假剩1天 高公局曝「北上5地雷路段」 最好上午就出發 20:212023/01/28 生活 國道初七車多順暢 省道午後注意返工車潮 11:202023/01/28 生活 台南永康塑膠工廠起火延燒 濃煙直竄天際 16:022023/01/26 社會 收假日上午國道順暢 高公局預判5路段下午開始塞 12:402023/01/29 生活 10指截肢他賣甜不辣翻轉生活 4屁孩路過咒罵：怎沒餓死 21:332023/01/27 生活 春節結束！10天連假今收假 國道北上湧車潮 06:002023/01/29 生活 連假剩2天 國道今有11重點壅塞段 04:102023/01/28 社會新聞 開工日就紫爆！國1北上三重段2車追撞 釀回堵4公里 08:342023/01/30 社會 陳慧琳車禍對撞傷到臉「隔一個月首露面」還未完全消腫 17:572023/01/27 娛樂 疑不熟路況！一家五口遊東眼山翻車 摔十米深山谷 16:402023/01/26 社會 關西服務站低溫風大 婦人出遊北返突胸痛無法喘氣 13:322023/01/26 社會 國道5號今為車流量高峰期 一早數度紫爆 12:332023/01/26 生活 下午11處國道塞爆！驚傳6車追撞車禍 國1回堵8公里 19:022023/01/26 生活 大年初八收假日 下午將湧現最後一波出遊車潮 10:532023/01/29 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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