總統蔡英文日前主持國安高層會議，提出使用3800億元超收稅負的三大方案。其中1800億元將「還稅於民、全民共享」。對此，前立委林濁水今（30）日就表示，之所以蔡英文要換掉閣揆，是因為「稅多收了3800億陳建仁來分，會分得比較好」，引發討論。
林濁水今日在臉書上表示，「在轟轟烈烈倒蘇風暴中，任蘇嘆自己成了袁崇煥時一片沈默的民進黨立委們，一個個跳岀來說台灣不管是在疫情上的控制，還是在世界上的經濟表現都非常亮眼，蘇貞昌帶領的行政團隊受到大家肯定了」，林濁水更說，「那麼為什麼要換閣揆，多數裝做這個問題不存在，認真的說稅多收了3800億陳建仁來分，會分得比較好」。
林濁水最後也坦言，「原來道理是賺3800億非常容易，所以由蘇來做就可以了，但是怎麼分3800億太難了，所以非換人不可」，同時林濁水也質疑，「這就是民進黨的偉大的新論述，但總統不是說這3800億要國安會才可以解決嗎？」
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