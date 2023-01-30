今天（1月30日）下午，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，主題為「介紹春節期間疫情防控有關情況」。發佈會上，大陸國家移民管理局政策法規司司長林勇勝表示，春節假期大陸居民出境達74.1萬人次，較去年春節假期上升93.7％。

林勇勝還具體介紹了春節假期人員出入境的主要特點和情況：

一是出境入境雙向增長。1月21日至27日春節假期，大陸全國移民管理機構共檢查出入境人員287.7萬人次，其中入境143.4萬人次，較去年春節假期上升123.2％；出境144.3萬人次，較去年春節假期上升117.8％。

二是海陸空口岸全面增長。空港、水運、陸路口岸出入境人員分別為33.3萬人次、13.9萬人次、240.5萬人次，較去年春節假期分別上升241.8％、68.6％和113.8％。

三是大陸居民前往港澳地區佔比高。春節假期，大陸居民出入境人數進一步增多，其中前往澳門地區49.8萬人次、香港地區10.4萬人次，佔大陸居民出境總量的81.2％。

四是口岸通關順暢。為有效應對中外人員出入境高峰，全國移民管理機構備足警力、開足通道，提前發佈出入境流量預測和口岸通關提示，及時疏導出入境客流。春節假期，出入境人數最多的空港、水運、陸地口岸，分別是上海浦東日均1.5萬人次、深圳蛇口日均0.6萬人次、珠海拱北日均15.4萬人次。大陸全國口岸通關順暢、秩序井然、安全平穩。

此外，大陸國家移民管理局部署全國公安機關出入境管理部門節日期間繼續開通「綠色通道」，實行「急事急辦」，24小時應急服務等便民舉措，為有緊急出國境需求人員提供申辦出入境證件便利，為來華在華外國人提供必要的入出境、停居留便利，進一步保障促進中外人員正常往來和交流合作。

春節期間，大陸居民出境74.1萬人次，較去年春節假期上升93.7％；外國人來華7.1萬人次，較去年春節假期上升121％。