有網友在Line群組上傳雲林地區燃放大量鞭炮情況，引發正、反討論。（摘自Line社會事新聞影音／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為減少鞭炮造成的空氣、環境汙染，持續推動電子鞭炮車補助政策，30日縣民政處表示元宵節、媽祖聖誕遶境、白沙屯進香團即將到來，宮廟習慣燃放鞭炮，因此補助宮廟3萬元購買電子鞭炮車，目前已有143間宮廟申請，希望藉由電子鞭炮車的普及，減少鞭炮燃放量。

今年疫情趨緩，新春期間不僅出遊人潮大增，各地也開始出現進香團，信眾與宮廟燃放大量鞭炮，引發不少民眾抱怨，有網友在Line群組上傳雲林地區燃放大量鞭炮情況，表示「神明真的喜歡鞭炮嗎？」、「超狂鞭炮紅地毯綿延近50公尺，還有上百發蜂炮陣」，引發討論正、反意見都有。

民眾認為，放鞭炮是傳統習俗，迎神賽會多少會放一點，不要太超過就好；放鞭炮是一種敬神儀式，農曆春節也會放，炮竹一聲除舊歲，沒有鞭炮聲就少了年節氣氛。但有人覺得時代在改變，鞭炮太大聲家裡小孩會被嚇到，所產生的濃煙對呼吸道有不好影響，鞭炮屑還會造成環境汙染，應該持續宣導減量。

縣民政處副處長陳良駿表示，為減少鞭炮造成的空汙、鞭炮屑等環境汙染，民政處利用環保局的450萬元空汙防制經費，2011年開始補助縣內各宮廟購買「環保電子鞭炮機」，每間宮廟可申請1台，其外型像小型推車，因此大家都稱為「電子鞭炮車」。

陳良駿說，電子鞭炮車以燃燒瓦斯產生聲音，可透過電子遙控器控制聲音種類、聲量大小，模擬大龍炮、沖天炮、排鞭等聲音可說是維妙維肖，且瓦斯燃燒後幾乎不會造成空氣汙染，申請補助的宮廟都覺得很好用，縣府將持續推廣，減少鞭炮燃放量。