行政院長蘇貞昌30日上午率內閣總辭，行政院秘書長李孟諺透露，臨時院會上蘇貞昌特別感謝閣員過去4年努力，為國家創造佳績，會議上氣氛輕鬆卻也離情依依，但對於卸任下一步並未多說。至於陳建仁上任後是否邀集六都首長列席行政院會，行政院準發言人陳宗彥說，規畫在新內閣開第一次院會時邀請直轄市首長。

行政院秘書長李孟諺下午和陳宗彥公布完整內閣名單，談及上午臨時院會通過總辭案的氣氛，李孟諺說，蘇貞昌特別感謝閣員過去4年的齊心努力，才能通過各項考驗，包括百年大旱、新冠肺炎疫情、國際情勢改變、通膨等，都一一克服並創下良好的經濟成績，期勉留任閣員在陳院長領導下為民服務、再創佳績，會中氣氛輕鬆卻也帶著依依不捨的心情，但蘇揆並未透露人生下一步。

媒體追問，過去因考量疫情，並未邀集六都首長列席行政院會，遭到外界批評，未來新內閣是否會循例邀請，陳宗彥說，規畫在新內閣開第一次院會時邀請直轄市首長。