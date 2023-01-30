所謂「行行出狀元」每樣工作都有它專業的地方，但一名網友詢問，如果到40歲還沒專長，履歷一片空白能做什麼工作？對此，有網友推薦做外送、粗工、開大車等，不過最多人推的是考公職，沒年齡上限。

原PO今天在PTT發文，有很多工作可能有年齡優勢，像是檳榔西施、粗工等，只要年輕的時候願意做就有不錯的收入，或是趁年輕不想努力去當助理也行，但40歲的時候如果履歷上專業能力還是一片空白，可以找什麼工作？「自己開uber、超商或加油站大夜？還有什麼正職工作可以選的嗎？」

文PO出後，引起網友討論，有人表示可以做保全、外送員、擺攤烤香腸等，也可以去服務業、作業員、開大車，「人力派遣的粗工不少40以上的」、「餐飲業很缺人啊」、「考怪手保底有45~50K」、「考學士後中醫阿，我們診所才一個48歲考上現在53歲當醫師」。

其中最多人推薦的是公職，「考公職，我一個遠房表叔45歲才去考上土木」、「公職、國營」、「我第一次去考地政普考，結果那年上的是一個快到退休年齡的地政士，只因為他想要公職福利跟退休金而已」、「公職考上就你的，沒有年齡限制」。