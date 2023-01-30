去年10月，飛利浦才說過要裁撤5%人力，相當於4,000個人。這家荷蘭健康科技產品大廠之所以一直在縮減員工數量，主要是受到數百萬台治療睡眠呼吸中止的機器，或許會產生患者穿戴使用時，吸入有毒泡泡疑慮所影響。

飛利浦表示，最晚在2025年以前，若按EBITA（息前稅前攤提前盈餘）來看，減少的人力應該會讓營益率來到13%或14%。之後的一年，淨利可望回到16%甚至19%左右。同時，營收也可望增加5%上下。

飛利浦指出，會把營收中9%投入研發，專注在數量較少、資源更充足且影響更大產品項目上。另外，上季經調整後EBITA為6.51億歐元，約7.07億美元，跟2021年同期6.47億歐元不分軒輊。

在供應鏈斷鏈問題慢慢解決之下，飛利浦同店銷售量上季小增3%，不過2022全年卻減少3%。至於2023年，同店銷售量可能只有較低的個位數成長，但獲利水平預估最高可望接近1成。