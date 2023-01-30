嘉義市長黃敏惠與南區國稅局嘉義市分局長黃福隆向各界拜年。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠與新春團拜活動中表演的小朋友合照。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

春節假期結束，今天上班首日，嘉義市政府、財政部南區國稅局嘉義市分局舉辦嘉義市各界新春團拜，市長黃敏惠期勉市府團隊今年癸卯兔年要「卯」足全力，打拚市政，未來2周會調整市府人事，為市府團隊注入新活力。

黃敏惠表示，因為疫情，春節團拜停辦了3年，今年疫情趨緩，恢復春節團拜，很高興各界朋友熱情參加，今年是「卯兔」年，期勉市府團隊要「卯」足全力為市政打拼，共同打造幸福進行式成為嘉義未來市。

黃敏惠說，市府跨局處整合及激盪，提出中長程「10大旗艦計畫」，未來要朝向「西區大發展」、「東區大進步」的指標，從公共工程及路網建設、區域再造、產業創生、教育深耕、永續發展等各面向，加速推展市政建設，照顧各族群及各年齡層，持續打造優質的生活圈，讓嘉義市成為台灣的新都心。

黃敏惠說，因應嘉義市未來城市發展需要，將調整市府團隊人事，讓市府同仁多歷練，也會有新人的加入，預計最近兩周公布。