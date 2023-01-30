粉絲製作超可愛的許光漢板子吸引演員目光。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

製片人麻怡婷（右起）攜施柏宇、柯佳嬿、許光漢、孫盛希抵南韓。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

電影《想見你》劇組於年節期間飛往南韓，製片人麻怡婷在1月24日攜「鳳南小隊」柯佳嬿、許光漢、施柏宇和主題曲演唱歌手孫盛希一同飛抵南韓出席首映會，提到若票房創佳績是否有獻給南韓觀眾的票房公約？對此許光漢立下百萬之約：「搞不好真的很快破100萬，我們會有機會再回來見面。」

《想見你》1月25日於南韓正式上映，觀眾已突破10萬人次，施柏宇先前答應票房在台破億會跳BLACKPINK的夯曲〈Pink Venom〉，他說：「我的破億舞蹈正在練，先來這裡見你們最重要。」柯佳嬿也回應：「會不會還沒回去，就又要跟大家再次見面、感謝大家了呀？」

韓國粉絲也相當用心，為了吸引演員目光特別製作各式各樣的手幅，有女粉絲以手幅向柯佳嬿喊話：「姐姐，女朋友的位置還是空的吧？」還有粉絲瘋狂示愛「全球最帥許光漢」、「施柏宇跟我談戀愛吧」，更有熱情邀請演員來住自己家的觀眾，甚至還有人特別準備柯佳嬿偶像孔劉的手舉牌贈送。