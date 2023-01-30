根據彭博最新的MLIV Pulse Survey調查報告，在383名受訪者當中，大約有七成認為美股尚未觸底。35%的受訪者認為美股的低點要到2023年下半年才會出現，抱持這類看法的占比最大。只有不到25%的受訪者認為股票已經觸底。

調查結果顯示在去年股市暴跌之後，投資人仍然餘悸猶存，而隨著經濟放緩，他們也越來越擔心企業的獲利前景。

將近一半的受訪者表示本周股市的關鍵將是蘋果、Meta Platforms和埃克森美孚（Exxon Mobil Corp.）的季報，而非聯準會的決議或主席鮑爾在周三會後的發言。

市場普遍預期美國央行將在2月1日升息25個基點，為近一年來最小的調升幅度。

美國通膨放緩和經濟增長降溫的跡象促使投資人押注聯準會即將結束緊縮周期，今年以來標普500指數已上漲6%，可望創下2019年以來1月份的最大漲幅。然而數十年來最激進的升息，以及物價和薪資急升，也使企業的獲利能力面臨挑戰。

約9成受訪者預期美國通膨將在今年持續下降，但仍將高於聯準會設定的2%目標。看多美股的僅占少數，只有18%的受訪者表示可能在下個月加碼對標普500指數的投資，超過一半的人表示將維持投資部位不變，27%的受訪者預期將減少對美股的投資。

受訪者預期美國經濟活動將在第二和第三季陷入萎縮。債券操盤手認為美國的經濟局勢將慘淡到足以讓聯準會不得不在今年晚些時候轉向降息。CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，歷史告訴我們，聯準會通常會在最後一次升息的9個月後轉向降息。互換交易（swap）則押注美國央行的政策利率將在2023年中升至略低於5%到頂。

這和聯準會的預測形成鮮明對比，根據去年12月發布的點陣圖，美國央行決策官員預期基準利率將在今年升破5%，且今年不會降息。

但超過一半的受訪者表示，他們認同DoubleLine Capital投資長 、有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）所言，即投資人要想了解利率走向，與其關注聯準會怎麼說，不如聆聽債市的聲音。