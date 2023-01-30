Templeton表示，Haviv在客戶、員工和股東之間獲得極大的敬重，是相當傑出的領導者，Haviv是出任TI新任執行長並持續加強公司長期發展的最適當人選。

Ilan表示，TI藉由廣泛的產品組合、強大的製造和技術基礎、多元的市場管道以及長遠且獨特的企業定位，而成為獨一無二的公司。當TI成功推展業務時，TI的員工、客戶、社區和股東都能因此受益。

TI董事會首席董事兼薪酬委員會主席Pam Patsley表示，董事會視企業接班人計劃為重要職責之一，Haviv是董事會公認且熟識的領導者，Haviv擁有深厚的業務、技術和市場知識，而且擁有堅實的道德和價值觀基礎。TI基於本身的策略、營運和財務紀律而在業界脫穎而出。受惠於Rich在擔任執行長18年期間的願景和領導力，TI早已做好發展的準備。Rich重塑專注於類比和嵌入式處理的定位、建立資本分配的重大紀律，並將每股自由現金流擴展六倍以上，因此實現公司轉型，期盼持續借重他的領導能力和獨到見解，以公司董事長的角色引領TI邁向美好的未來。