澳洲驚傳毒蛇奪命事件，一名男子遭到有世界第二毒蛇之稱的「東部棕蛇」（Eastern Brown Snake）咬傷，當場失去生命跡象，妻子在一旁驚恐尖叫。
綜合《紐約郵報》及《每日郵報》報導，這起憾事發生在當地周六（1/28）上午，這名住在昆士蘭州洛基亞谷（Lockyer Valley）的60多歲男子，本身是訓蛇師，相關經驗豐富，家裡也養了不少蟒蛇，卻不幸被闖入家中的東部棕蛇咬傷，一命嗚呼。
附近鄰居表示，事發當時聽到訓蛇師的妻子「大聲尖叫呼救」。然而當救護人員趕到，卻為時已晚。
另一位鄰居則在幾天前看到一條東部棕蛇穿過她家後院，鑽進訓蛇師家的圍籬。「牠的速度快得嚇人」，鄰居說。
昆士蘭州每年10月到隔年4月，是蛇類出沒的高峰期。而澳洲已連續第三年受到反聖嬰現象影響，降雨量大增，也導致愈來愈多蛇類為了另覓棲息地，頻繁出現在人類居住區域。此外，土地過度開發也是引蛇出巢的原因之一。
「蛇其實不想攻擊人，」當地捕蛇人詹寧斯（Chris Jennings）表示。「人們所能做的，是認識住家附近的蛇類，並學習急救相關知識。」
文章來源：Dad-of-two is killed by a snake inside his Queensland home as traumatised neighbours reveal his wife's harrowing screams for help before paramedics arrived
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