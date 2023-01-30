資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌，雖已動手術切除腫瘤，但身體免疫系統卻出了問題，近年來飽受病痛所苦，近日她也透露1年3個月前，她連續短時間內休克3次，都是靠旁人幫她施打Epipen（腎上腺素）活下來，因此她認為自己這樣僥倖才存活，不能悲傷和沮喪，反而「要活得比以前更好」。

陳文茜透露自己的罕見疾病沒有治癒的方法，「除非免疫停止攻擊我的腦部」，否則只能奇蹟，而在翻查有關自體免疫系統攻擊器官醫學資訊時，發現若攻擊對象是腦下垂體、下視丘、腎上腺的話，答案都是停藥就可能猝死或者平均壽命不超過2年，「這些資料翻來翻去，都是一個『死』字。」

而她在1年3個月前，連續短時間內休克3次，她才意識自己得了怪病，「即時在我沒有『壽終正寢』前，活下來」，因此她也體悟如此被老天眷顧，自己怎麼可以悲傷或沮喪，「相反地，我要活得比以前更好」。

因此初八時陳文茜和好友一起享用美食，「我望著明月稱許自己：你是世界上最聰明的病人。儘管我的腦袋有一部分，已經壞掉了」