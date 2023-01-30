在愛情中，有的人希望另一半能按照自己的意願去做一些改變，成為彼此完美無缺的伴侶，但《摘星工廠》運勢專欄指出，水瓶座、雙魚座、天秤座從不會勉強另一半為自己做出改變，相對的也會盡量包容也不會有過多要求，因為他們就喜歡對方原本的樣子。

▍水瓶座

水瓶座天生追求自由，從不喜歡別人勉強自己，更不會去勉強別人，因為他們深知，自由對一個人的重要性，當他們愛上某人時，就已知道對方身上的優缺點，所以在今後相處的日子裡，他們會盡量包容對方，接納對方的不完美，畢竟自己也不是最完美的人，有什麼資格要求對方去改變呢？

▍雙魚座

雙魚座很懂得站在別人的立場去思考問題，很多時候寧可委屈自己，他們也不捨得讓在乎的人受到任何傷害，所以，這樣的他們很少對另一半有過多的要求，更不可能勉強愛人為自己做出改變，就算要改變，恐怕也只是在愛情中習慣了付出、奉獻來討好另一半。

▍天秤座

天秤座哪怕受盡委屈也會討好愛人，這樣的他們怎麼可能勉強愛人為自己改變，再說了，天秤座了解「己所不欲勿施於人」道理，明明自己都做不到的事情，何苦要為難另一半去做呢？所以無論如何，天秤座都會堅定不移地喜歡愛人真實的樣子，不會強求對方改變。