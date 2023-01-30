長達10天的春節連假結束，因為期間有強烈寒流全台急凍，開工第一天桃園各醫療院所可見不少病患，不只是孩童許多大人也感染風寒，而大型醫院新春期間急診人數也破紀錄，症狀以呼吸道及腸胃道疾病居多。另外，桃園大溪去年底一波退伍軍人病傳播，市府衛生局觀測至1月29日止已無新增病例，疫情獲得控制。

今年春節假期長，民眾返鄉及出遊，導致流行性感冒及病毒型腸胃道疾病傳染機率大增，不少大人、小孩全成了病號，患者30日一早就到醫療院所報到，耳鼻喉科診所醫師魏志成表示，每年在春節結束後都會有一波看診潮，今年看診人數比去年多2成以上，加上新冠疫情好不容易趨緩，民眾出國、出遊變得頻繁，加速人與人的互動接觸，也增加細菌與病毒傳播的機會。

他說，最近也是流行性感冒的高峰期，而且很多都是全家人一起感染集體到醫院報到，民眾在新春期間走到哪吃到哪，很容易接觸到不乾淨的食物，因此罹患腸胃炎的人也多，春節假期結束後1周內，醫院門診病患會明顯增多。另外，桃園各醫院急診室也觀察到，疫情趨緩後今年春節期間赴急診就醫病患也增加許多，聯新國際醫院統計，前兩年受新冠疫情影響約在1000人左右，今年除夕到初四急診就醫人數則有近1700人。

桃園市衛生局副局長蘇柏文則說，去年底大溪地區一波退伍軍人病傳播，累計共有18例個案，依據可感染時間做監測至今年1月29日為止，已無新增個案，該病症是細菌存在於水中透過水霧傳播，很難判定確切的源頭，仍鼓勵當地民眾家中管線、水塔務必定期清潔，避免類似病症再有傳播。