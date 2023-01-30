任期長達4年的行政院長蘇貞昌即將卸任，由前副總統陳建仁接任。對此，媒體人黃揚明仔細算出，陳建仁共創下４項紀錄。

黃揚明今（30）日在臉書發文指出，任期從2019年1月14日，一直到今天的蘇貞昌，除了是總統民選後任期最長的行政院長，也是行憲後卸任時最年長的行政院長，為75歲又187天，打破了前行政院長俞國華75歲又142天的紀錄。

黃揚明接著說，陳建仁所打破的紀錄共有4項，包括：「首位卸任副總統接任行政院長」、「政府遷台後首位具中研院院士身份的行政院長」；是總統民選後，上任時最年長的行政院長，年齡為71歲7個月又24天，打破了蘇貞昌2019年1月14日上任時，71歲5個月又21天的紀錄；同時他也是首位曾任衛生署長的行政院長。

另外，黃揚明也補充，準行政院副院長鄭文燦，是繼2008年以院長身分代理副院長的張俊雄後，暌違15年再次出現僅有大學學士學歷的副閣揆。