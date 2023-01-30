春節期間鐵礦砂價格維持上漲，符合市場對於未來鋼鐵需求可望回升的期待。從中鋼2月的盤價來看，由於上漲幅度並未完全反應原物料價格的漲幅，2月將開出的今年3月盤價維持上漲的機會偏高。對台灣鋼鐵廠而言，由於中鋼近二個月的盤價漲幅偏低，因此中下游在接單上具有價格競爭力可擴大接單量能，目前業者對備庫存的意願也佳，預期今年第一季上游鋼廠的出貨量能無虞。

春節期間鋼鐵產業現況，春節期間國際鋼鐵原物料的價格呈現穩定小漲格局，鐵礦砂報價從每公噸123美元上漲至126美元，漲幅約3%。廢鋼價格也維持上漲，報價從每公噸416美元上漲至427美元，漲幅約2%。LME鎳價上漲至2萬8670美元春節期間漲幅約7%。

法人認為，春節期間鐵礦砂價格維持上漲，符合市場對於未來鋼鐵需求可望回升的期待。從中鋼2月的盤價來看，由於上漲幅度並未完全反應原物料價格的漲幅，2月將開出的今年3月盤價維持上漲的機會偏高。對台灣鋼鐵廠而言，由於中鋼近二個月的盤價漲幅偏低，因此中下游在接單上具有價格競爭力可擴大接單量能，目前業者對備庫存的意願也佳，預期今年第一季上游鋼廠的出貨量能無虞。

在大陸防疫封控放鬆房地產可望反彈的預期下，用鋼需求可望回升的預期持續發酵，並帶動鐵礦砂價格持續穩步上漲，短期鋼價可望維持反彈上漲。長期來看，大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，加上全球在供應鏈轉移及俄烏戰後帶動的經濟復甦及基建需求將可帶動鋼鐵需求中長期的成長。