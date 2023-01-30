雖然冷空氣逐漸減弱，但受到輻射冷卻影響，台灣各地仍出現低溫，對此，中醫師王心眉在臉書粉專發文分享天冷保暖4重點，其中用黏貼式的暖暖包隔著衣物貼在關元穴上，能促進血液循環，讓丹田溫暖起來。

王心眉指出，寒冷天氣導致猝死的憾事時有所聞，尤其多數與心血管疾病脫不了關係，這是因為急性心肌梗塞或中風送醫急救者比例增加，很多人到院前就呈現命危狀態，尤其是年紀較大且有慢性病的長輩要格外注意保暖，當清晨溫度過低時應避免出門，以免引發身體不適，等到氣溫高一些再出門比較安全。王心眉也整理了保暖4重點：

▍保暖重點1

除了穿上保暖衣物，最好圍個圍巾和戴上帽子，因為人的頭、頸部最容易散熱，熱量發散出去就會感受到冷，容易失溫。

▍保暖重點2

一定要注意頭部保暖，因為頭頸部的血管最為密集，有許多重要的血管匯聚，如果血管出現問題會直接影響腦部，腦血管阻塞便會引發中風，千萬不要以為中風是老人的專利。此外，睡覺也要保暖頭部，多數人睡覺只蓋住身體，頭部仍在外面受寒，可以拿圍巾、毛巾或絲巾蓋住額頭，讓頭部溫暖，也會比較好入眠。

▍保暖重點3

建議使用黏貼式的暖暖包，可以隔著衣物黏貼在肚臍下方的關元穴，也就是俗稱丹田的位置，這裡是一身元氣的所在地，丹田溫暖起來，促進血液循環，可以讓人較有元氣，趕走虛寒倦怠，有很好的保暖效果。不過要注意的是，應避免暖暖包長時間直接接觸皮膚，或是長時間敷在同一位置，時間一長恐會導致低溫燙傷。

▍保暖重點4

吃溫暖的食物，天氣寒冷的時候如果吃太冷的東西，體感溫度會更冷，建議吃溫暖的食物、喝溫暖的茶水，能保持核心的溫度，像是喝老薑茶、食物加肉桂，或是添加辣椒，都可以提高體溫與循環。