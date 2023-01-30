因疫情停辦兩年的台東元宵遶境祈福活動，今年恢複辦理，共有50隊報名，將於2月5、6日重磅回歸，主辦的台東天后宮表示，今年的遶境活動除了依傳統第2天入廟前有炮炸寒單爺以外，還將在南京路廣場辦理藝陣聯演，要讓今年的台東鬧元宵更精彩。
台東市天后宮發言人林崑成表示，元宵節神明遶境祈福活動是台東無形文化資產，因疫情停辦2年，今年恢復舉辦，共有50隊宮廟及陣頭參加，2月5日11時由台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長陳銘風開鑼、點燃媽祖炮後媽祖起駕。
林崑成說，遶境活動第1天走南北向，預訂當天晚上12點結束，第2天中午遶境隊伍再集結出發，以東西向遶行台東市區街道，晚間7時回到天后宮、先炮炸寒單爺，最後各隊再依續進廟參拜。
林崑成說，為了讓元宵遶境更有看頭，將於2月5日下午2時，在台東市南京路舉辦藝陣聯演，邀請台東縣各廟陣頭、家將聯合演出，目前知道至少有10支隊伍參加，最後還有1場炮炸寒單爺，精彩可期。
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