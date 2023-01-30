林美貞、邱昊奇、王上菲、何蓓蓓、陳家逵、邱逸峰、唐豐出席新戲開鏡。（緯來電影台提供）

緯來電影台全新自製電影《開心鬼》新春開鏡，主要演員包括邱昊奇、王上菲、林美貞、陳家逵、邱逸鋒、何蓓蓓、唐豐、章家瑄等齊聚祈福，除何蓓蓓受到宇宙眷顧外，其他演員皆有靈異事件的親身經歷！在《開心鬼》演「鬼」的邱昊奇，近期多接演「鬼」角色成為專業戶，他說：「以前受過醫學院的教育，只要碰到靈界朋友，大聲震攝就好，不用罵髒話，可以文雅點」

來自馬來西亞的林美貞，初至台灣拍戲就碰上「鬼壓床」，她回憶當時在野人谷拍攝古裝，原本與女主角同住一房，因女主角提前離開回台北留她一人住宿，將近天快亮時，她突然感覺到右邊梳妝台站著一個人，「我覺得祂瞬間好像又跑到我的腳前面看我，我想說完蛋了，但又不敢睜開眼睛，全身僵硬不能動，只好罵髒話，罵完又覺得祂飄來我的左邊，幸好罵完髒話過一下我就能動了，這是最恐怖的經驗」。林美貞苦笑：「當下我好害怕，開口罵的是廣東髒話，後來想想鬼可能聽不懂，只好用我僅有的中文再罵一遍」！

飾演林美貞女兒的王上菲透露，大二曾跟哥哥半夜逛景美夜市後，頭突然有刺痛感，此後便開始對周遭磁場有感知能力，她說：「只要碰到不乾淨的地方或者磁場，刺痛感就會浮現，只要外宿飯店，朋友都會叫我一間一間去測試」；但有這方面能力卻也是困擾，王上菲曾拍戲途中頭的刺痛感又出現，甚至嚴重到無法拍戲直接送醫，她說：「在計程車上已經人快不行了，但一離開拍戲地點到醫院，痛感瞬間消失，醫生問診我也尷尬答不出，因為就沒事了」！為了解決困擾，王上菲說：「媽媽帶我去廟裡收驚改運，據說我有一個開關是可以連接到另一個空間的好朋友，有做一個儀式、喝符水，已經3、4年沒有再發生刺痛感」。

醫學院畢業的邱昊奇學的是科學，面對靈界朋友秉持陽間人類有陽氣的信念，心裡不怕反而沒事，這回在《開心鬼》演一個厭世「鬼」，也是第一次擔任男主角；他曾在8年前出道時到香港拍戲，半夜房間衣櫥開開關關聲音、雜聲不斷，拍戲趕行程筋疲力盡的他，當下直接大吼：「別鬧，我要睡覺！」邱昊奇說，在醫學院念書時教授有教，有東西在玩電梯時，所有的醫生都會大喊「幹什麼」，要更有自信展現空間是你的，只要不對就是喊出不要鬧、不要玩，不用害怕，用「氣場」震攝就好。

邱逸鋒與陳家逵分別都在不同的劇場演出時碰到無法解釋的事件，邱毅鋒碰上首場演出燈光無法正常運轉，整場只能開白光演出；而陳家逵則是準備上台演出卻找不到一樓的舞台登場，差點錯過出場時間。章家瑄則是拍戲時鏡頭拍到她臉上燈光瞬間熄滅，一追查才發現當天劇組竟忘了拜拜；唐豐則是年輕時租屋跟當兵，都親耳聽到有人在他耳邊喊「喂」！但當下並無活人在附近。

《開心鬼》由柯政銘導演執導，故事描述為了一個生前未完成的心願，男女主角意外踏上了一趟搞笑的 「圓夢」旅程，看似毫不相干的兩個人如何擦出一連串爆笑、 幽默、扣人心弦的火花。緯來電影台顧問姚慶康表示：「這是一部全新正能量的喜劇，透過幽默詼諧的手法，讓觀眾在捧腹大笑的同時，也記起心中是否有未完成的遺憾、不敢說出口的話、或是放不下的人，找到內心的勇氣和力量，趁還有機會的時候努力去完成它」。