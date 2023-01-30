後壁湖潛客失聯持續搜索，「威鯨」下水協尋。(林紋如提供)

後壁湖潛客失聯持續搜索，「威鯨」下水協尋，僅在珊瑚礁上發現疑似顧男手電筒。(林紋如提供)

恆春海巡隊於28日下午1時45分獲報表示，恆春核三廠出水口西側海域，1名潛水客疑似失蹤，經過連續3天海陸空搜尋，威鯨救難協會也派遣水上摩托車及潛水員加入搜救行列，但目前仍無所獲。

據了解，失蹤潛水客是來自中部的60歲顧姓男子，下水前身著黑色潛水衣、橘色蛙鞋及氣瓶，於潛水店出發前往後壁湖出水口西側、小巴里秘境潛水，當時約於上午11時下水，因久久未發現顧男返回店中，並詢問妻子也表示未能取得聯繫。

親友心急如焚，前往下水處尋找，在核三廠出水口停車場發現顧男車輛，而手機也放在車上，擔心發生意外，於是撥打118向海巡單位報案。

威鯨救難協會總幹事林紋如說，海上搜救志工下水多趟，僅在珊瑚礁旁發現疑似顧男留下的手電筒，其他一無所獲，不過還不會放棄，會盡量救援。

海巡署強調，近日寒流來襲，台灣周邊海域海象狀況不穩定，民眾從事漁業捕撈或海上休閒活動，應注意生命安全及防範意外發生，如遇事故應以人身安全為第一優，配合海巡署救援行動。