前副總統陳建仁將出任行政院長，但他與副閣揆鄭文燦都曾爆論文爭議，準行政院發言人陳宗彥護航，稱並無抄襲問題。國民黨立委王鴻薇痛批，陳建仁過去投書國際知名期刊《Cancer》被認涉嫌抄襲，還因此請辭國科會主委，台大醫學院學倫會也認證抄襲，難道是假的？掛名就要負責，不是當閣揆就有免死金牌。

王鴻薇表示，陳建仁掛名投書國際知名期刊《Cancer》，被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」，當時他也自行請辭國科會主委，台大醫學院學倫會也認證抄襲。但民進黨居然可以因為共同作者掛名，護航陳建仁跟抄襲沒有關係。如果沒有道德瑕疵，陳建仁當時為什麼要請辭？當時的台大學倫會認證抄襲，難道是假的？掛名就要負責，不是當閣揆就有免死金牌。

王鴻薇指出，退一步來說，如果陳建仁堅持掛名共同作者就免責，那我再舉一個例子，馬英九時期，教育部長蔣偉寧同樣捲入論文爭議，當時他強調自己掛名，但最後請辭負責。

王鴻薇提及，時任中研院院長翁啟惠是這麼說的：「一旦掛名就代表在整個實驗工作、對於整份論文是有所貢獻，所以掛名不是壞事，但是一掛名就代表要為這份論文負責。」

王鴻薇強調，蔣偉寧的請辭、翁啟惠這幾句話，陳建仁還可以用掛名來開脫嗎？難道是要告訴全國人民，我們的行政院長，因為只是掛名作者，就可以免責於抄襲嗎？有句話說「士大夫之無恥，是謂國恥。」 鄭文燦承認了自己的抄襲，身為閣揆的陳建仁還能只能用抄錄不當來迴避抄襲的事實嗎？