今年以來，印尼央行於1/18召開利率會議並升息1碼，符合市場預期；政策利率從5.50%提高至5.75%。會後聲明指出此次升息是為了確保通膨和通膨預期持續下降；並表示自2022年8月起已升息9碼，足以確保核心通膨在2023年上半年保持於2~4%之間。印尼央行表示繼續透過買賣政府證券(SBN)干預外匯市場，增加SBN收益率來吸引外國投資者，以加強印尼盾匯價的穩定性。

馬來西亞央行1/19召開利率會議，意外將隔夜政策利率(OPR)維持在2.75%不變，市場原本預期升息1碼。會後聲明中表示，總體通膨從近幾個月的高水平略有放緩；然而，核心通膨仍高於歷史平均水平。預計央行將繼續升息以管理通膨壓力。

泰國央行1/25貨幣政策委員會決議將政策利率上調0.25%，從1.25%上調至1.5%，符合市場預期。委員會認為，循序漸進的政策正常化是貨幣政策的適當路線，因此在本次會議上投票決定將政策利率上調0.25%。

台灣方面，根據央行公布的2022年第四季理監事會議記錄顯示，包括央行副總裁陳南光及陳旭昇及李怡庭2位理事認為，央行過去幾次對通膨預測均過於樂觀，宜加以檢討；另台灣目前看似相對其他國家溫和的通膨，主要係因政策性的管制，以及CPI房租類低估所致，這是建立在龐大成本上，不宜就此樂觀認定我國通膨相對溫和。當前國內核心通膨仍處高點，在國內物價上漲已深植許多品項情況下，核心物價將不會快速下降。另外，當前金融業隔夜拆款利率距歷史低點不到0.5%，遠低於全球金融海嘯前的水準，未來政策利率調降空間將會受到限制。緊縮性貨幣政策的抉擇涉及困難的取捨問題，1970年代的歷史經驗顯示緊縮力道不足、過早放鬆的貨幣政策均將使通膨拖延更久，更易落入停滯性通膨的陷阱。