桃園市議會民進黨團今要求桃園市長張善政還錢於民、普發3000元，新聞處長羅楚東感嘆綠營執政擋紅包、在野討紅包，直指鄭文燦任內連年獲得中央超收稅款補助，民進黨團從未主張普發，甚至曾否決藍營議員主張，但張善政上任後卻態度大轉彎，出發點只有政治考量，強調普發現金是很簡單的口號，善用每一筆錢才是真正負責任的做法。

羅楚東表示，鄭文燦任內幾乎年年獲得中央超收稅款補助，2022年更獲近30億元，民進黨團卻從未主張普發，全心全意讓鄭文燦在預算分配上享有極大的發揮空間，甚至還否決國民黨議員主張發現金的提案。他直言，過去8年桃園由民進黨執政，民進黨團理應可以提出更有建設性的提議，卻選擇以普發現金這種最簡單的口號進行政治操作，實在令人遺憾。

羅楚東說，張善政與市府團隊在最嚴謹精細的財政考量下，將中央超徵稅收挹注於市民最關心的交通、教育與社福等政策，包括1280月票、市區公車20公里免費、老人三節禮金提升、國中小營養午餐免費、幼兒園大班助學金與肺癌篩檢等，優先著手的幾項政策都是桃園市的痛點，已陸續施行或即將上路。

羅楚東指出，民進黨團對超額稅款的使用討論，都未碰觸到最重要的制度問題，桃園市從2015年到2022年11月底近8年當中，總共上繳中央1兆5618億元稅款，比台南市多繳6472億元稅款，但是同時期桃園市所分配的統籌分配稅款及一般性補助款是六都當中最低，還比第五名的台南市短少677.57億元，相信民進黨團也絕對無法接受。

羅楚東說，市府期待民進黨團與桃園市政府站在一起，共同向中央要求修改統籌分配稅款極不公平的制度設計，才能讓市民的權益受到根本的保障。

財政局則表示，普發現金在中央訂有「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，且在國庫有歲計賸餘前題下，又竹北市則是訂有「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，且市庫有結餘近50億元以因應。

財政局強調，桃園市並無法源依據，甚至前朝不含自償性債務，還留下近330億元負債，根本沒有歲計賸餘可運用，因此目前財政狀況不宜編列預算普發現金給民眾，且其他直轄市也無發放現金案例，否則將加重負債給後代子孫。