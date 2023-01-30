藝人熊熊（卓毓彤）外型亮麗又有G罩杯身材，被封「美胸女神」，她拍攝寫真DVD出道，在節目、戲劇圈活躍，岀演多部影視作品，活潑開朗的個性圈粉無數，除了透過社群平台與粉絲互動，也斜槓YouTuber和零食產業，過年期間她到友人家打牌，沒想到不小心把零食灑了一地，彎腰去撿卻意外露出衣服下的雪乳，引發網友討論。

熊熊27日發文表示將新產品帶到好友張立東家吃，一邊吃一邊打麻將，結果不小心打翻零食，張立東看到眼神死，影片中琳妲擔任掌鏡人講解目前情況，熊熊當天綁著元氣丸子頭，身穿藍色毛衣，她拿了幾張衛生紙抓起地上的零食，同時表示這款零食不會掉屑屑，抬頭時因彎腰露出渾圓曲線，雖然只有一瞬間，火辣身材仍讓人臉紅心跳。

熊熊清理時春光失守。（圖／熊熊facebook）

主人張立東等熊熊收拾好後，另外拿了幾張衛生紙重新擦一遍，期間張立東看到琳妲還繼續拍直問：「是有什麼拍影片症？」琳妲則回應「你不知道經營這個限時動態要幹嘛嗎？」張立東則一臉無奈，貼文最後熊熊調侃自己「我是在地藝人，不掉屑紀念，老饕嚴選」。影片曝光後，網友紛紛留言：「角度對了，什麼都對了，明顯是立東的錯」、「看完這個終於能夠好好收心回去上班了」、「新年清潔打掃專員」、「這個角度掉再多也沒關係啊」、「好深邃啊！！我說的是笑容」。