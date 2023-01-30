新竹市光復中學職科學生近年不斷在全國技藝競賽中展現優異職能，111學年度全國高級中等學學生技藝競賽中更是大放異彩，勇奪4座金手獎、5座優勝獎及1座團體獎，得獎數創歷年新高，全校師生與有榮焉。

光復中學校長程曉銘表示，光復學生此次在全國高中技藝競賽中表現非常優異，包括幼保科同學鄭琪蓉在「教具製作」職種，獲金手獎全國第5名，更拿下了團體組第6名的佳績；資訊科梁啟聖在「電腦修護」職種獲金手獎全國第3名。

資料處理科彭俊瑋在「文書處理」職種獲金手獎全國第9名；餐飲科范采葳則是在「烘焙組」獲金手獎全國第5名。

另有5位學生分別拿下優勝，包括汽車科賴一男、陳致霖獲「汽車修護」職種優勝；時尚科林庭瑄、朱芷瑩獲「美髮」職種優勝；餐飲科何衒獲「中餐烹調」職種優勝。

光復中學指出，獲獎同學在入學成績並無特別優秀突出，最高也只有5B，但卻能在高手雲集的技藝競賽中脫穎而出，尤其金手獎更是公立學校力爭的首要目標，光復能在此次競賽獲得4金手，可見在培養人才的成效相當卓著。

其中，在幼保「教具製作」拿下金手第5名的鄭琪蓉，在競賽中是以「原來大家記得」為主題，編創內容為「爸爸、媽媽忘記我的生日」相關的情節連貫故事，另製作手偶、家人相互幫忙的場景，並搭配故事多元呈現。

校方表示，鄭琪蓉的作品除了滿足幼兒在操作過程中學習改變想法、調節自我的情緒，教具設計的也呈現切合題目中的兩大指標，獲得評審高度肯定，最終獲得全國第5名的佳績。