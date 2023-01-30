許多人性慾高漲時會自己DIY解決需求。不過一位女網友表示，她每天都會自己DIY，最多一天達到7次，但有時候並非真的很想要，而是為了自慰而自慰，讓她直呼「感覺自己好像有性成癮」。不過貼文一出，釣出許多女生回應「妳不孤單」。

原PO在Dcard發文表示，她每天都會DIY，「最多可以一天7次」，有時候她雖然沒有真的很想要自慰，又或是身體很累、很想睡，但還是會先進行自慰的動作，「雖然沒有很想要但身體就很誠實，這樣算是性成癮嗎？」

懷疑自己性成癮的女網友無奈之下上網求助。（翻攝自Dcard）

對此，許多女生紛紛回應，「我也是，然後自己用完更好睡…」、「妳不孤單，我也是」、「7次太厲害，但我也會很累的時候還硬要用，營造氣氛到快睡著，也還是硬要來一下，我懂你」。

另外有不少過來人建議，「我以前也是，但現在還好了，有適當運動跟興趣的養成，從5次變1、2次」、「我跟妳說，我以前也是這樣，但是後來就讓自己忙碌，自然沒時間想這些，之後頻率就比較正常一點。解除性成癮的第一步：讓自己有其他事情做就行，或是你也可以想做的時候去運動、上廁所，也會減緩想要的感覺」。