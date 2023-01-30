近日有消息傳出，國民黨立委林奕華接任台北市副市長的時間將延到3月初。林奕華今（30）日在節目《今天誰來沛》表示，自身是希望能在台灣燈會前、2月初這個時間就職。另外她也提到，自己原本沒打算接台北市副市長一職，但看到市長蔣萬安上任表現出的認真跟貼近民眾，才回心轉意。

林奕華指出，蔣萬安最早找她當副市長的時候，自己是拒絕的，主要是身上還有立委的身分，且當時涉及的法案還一直在推動。但看到蔣在就任之後，不停在努力，與民意脈動做結合，讓民眾看到一個會做事的市長。

除此之外，林奕華還提到，蔣萬安是民代出生，沒有任何官員的氣息，發紅包看到小朋友一樣是蹲下來的，非常的親民。另台北政務繁雜，蔣萬安之前是在中央，不像她在地方這麼久，結果一邊選舉一邊學習政務，可以說非常認真、且記憶力也相當驚人。

對於接任台北市副市長，林奕華也有給出自己考量的2個原因，一是台北市有兩個副市長職缺，現在剛好一男一女，另一位副市長李四川擅長工務，而自己則是比較精通教育、文化等軟實力，對台北這個首都城市來講，是非常好的搭配。且在年齡上，蔣萬安比較年輕，她則屬於中生代。

林奕華還強調，加上之前自己是蔣萬安的競選的總幹事，蔣當選之後有責任，落實選舉時提出的政見，自己也想負責牽頭，讓優秀的人才可以在國民黨執政時出頭，「我想進去幫台北市民做些事，幫市長的忙，擔任副市長還滿符合我的個性。」