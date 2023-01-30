阿伯搭公車沒付錢 「摘司機帽」干擾 乘客開譙秒變孬

昨(29)日下午5時許，1名穿著紅色外套的吳姓男子，從新北市三重區三合路四段德林寺站搭上704路線公車，但因為戴口罩與未刷票卡成功，與該公車司機起了口角，沿路不斷干擾外，還伸手摘下司機帽子，由於公車還在行駛中，整個狀況險象環生，但這起事件很快就被公車上的乘客大罵制止，吳男自知理虧後，不斷伸出兩手道歉「歹勢！」，最後男子也被警員帶回派出所。

從影片中可見，穿了紅色外套的吳男在公車司機旁不斷騷擾，並且還伸手拿起司機的帽子干擾司機開車，危險的動作也讓乘客受不了，直接嗆吳男「幹什麼」，並繼續破口大罵「司機在開車，你在做什麼」，吳男見狀趕緊將帽子回給司機，並且伸出兩手道歉「歹勢！」，此時公車也停在路邊。

據悉，吳男昨(29)日下午5時許，從新北市三重區三合路四段德林寺站搭上704路線公車，但因為未戴口罩且未感應票卡成功，林姓公車司機好心提醒，卻被吳男認為是找麻煩，因此不斷出手干擾、謾罵司機，甚至還伸手拿走司機的帽子。

車上的乘客報警後，三重警分局派員抵達，並且將吳男帶回派出所，事後吳男坦承一時情緒失控，也向公車司機道歉，雙方互不追究、各自離去；此糾紛影片也被放在網路上，引起網友大罵「標準的欺善怕惡被人用髒話譙了，就在那裏拍謝、拍謝」、「司機修養都很好」、「不可原諒」、「辛苦司機大哥了」、「歹年當，猴肖郎」。