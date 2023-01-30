全台最高谷川大橋近幾年墜橋意外頻傳，公路總局決定將護欄加高，避免憾事發生。（林和生攝）

全台最高公路大橋霧台鄉谷川大橋，通車至今已發生多起墜橋死亡事故，為預防有更多人想不開，公路總局於去年底著手進行護欄施作工程，從ＡＣ鋪面往上加高2.9公尺圍欄，這也讓原先99公尺高度，又「長高」許多。

公路總局耗資7.3億元，歷經近3年時間興建谷川大橋，最高橋墩以99公尺高度，打敗68公尺高的國道6號國姓交流道，成為全台最高的公路大橋。

令人遺憾的是，近幾年墜橋事故頻傳，三工處潮州段長林國祥指出，原本護欄容易攀爬，欄杆間也有空隙可以穿越，於是加高護欄，讓有意穿越民眾，多了能夠反悔考慮的時間。

谷川部落傳統領袖慕妮直言，連續多起墜橋意外，部落不希望再有這樣的事情發生，因此要求弄個圍籬，是多數族人心聲；霧台鄉長巴正義說，族人心裡因意外產生的陰霾，促使這工程加速進行，希望谷川大橋只有美麗、不要留下哀愁。

防護工程從橋上瀝青混凝土鋪面往上再加高2.9公尺，雙邊施作總長共1308公尺，工程經費688萬元，預計2月中旬完工，但林國祥說，安全與環境還是要從中取得平衡。