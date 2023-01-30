高市交通局於燈會外圍開闢機車停車場。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄蓮潭燈會26日盛大開幕，精彩的民俗劇團表演、卡哇伊的主燈「ㄇㄚˊ幾兔」，吸引不少民眾前來觀賞。因蓮池潭周邊腹地小空間不足，沒有停車場，為了周邊的交通順暢通行，高雄市交通局除規畫賞燈接駁路線，並同時協調台鐵、捷運加開疏運班次，協助接送人潮，據統計，台鐵左營(舊城)站的日運量達8000人次，是平日的14倍。

2023高雄蓮潭燈會26日晚間盛大開幕，首日就吸引近30萬的人潮，交通局考慮蓮池潭周邊腹地不足，停車空間不足，除外圍開闢臨時機車停車場外，也規畫以公共運輸為主的疏運計畫，期間除規畫燈會限定「301蓮潭賞燈公車」，同時也協調台鐵、捷運加開班次，確保燈區周邊交通順暢。

大眾運輸的表現如何？據交通局統計，燈會舉辦4天以來，捷運、台鐵及賞燈接駁公車運量激增。台鐵左營(舊城)站的日運量達8000人次，是平日的14倍，賞燈公車每日更是載運8000至10000人次。鄰近燈區的捷運左營站、生態園區站，出站人次量倍增，每日3.2萬人次。

燈會期間蓮池潭周邊道路下午四點開始實施交通管制，管制區域內設置環潭徒步區，提供民眾最佳步行賞燈體驗。區外翠華路因銜接國道10末端出入口，平日交通量大，警察局每日派出100人次的警義交在翠華路、左營大路沿線重要路口節點執行交通管制，疏導車輛改走外圍替代道路。

燈會造成周邊車流漸增，交通局除每晚在蓮潭指揮中心召開檢討會議研議相關建議改善計畫外，亦派員隨時針對周邊路段人車流通行狀況即時調整綠燈通行秒數。交通局表示，車流較多路段為翠華路與大中二路口至中華一路口，經過現場警力疏導、號誌調整之下，翠華路、左營大路路段平均旅行速率均可維持在30公里／小時以上，與燈會前保持不變。

高雄蓮潭燈會持續到2月5日，交通局呼籲賞燈民眾多利用公共運輸，特別是台鐵，過馬路就到燈區，省時又便利。