台東縣政府建設處長許瑞貴過年後退休，將轉戰2024立委選舉，遺缺由建設處副處長蔡勝雄扶正，將於2月1日走馬上任，縣長饒慶鈴期許繼任的蔡勝雄全力以赴。

饒慶鈴表示，即將在2月1上任的建設處長蔡勝雄擁有40年的公務資歷，1983年就在台東縣政府農業處水產課服務，1990年正式擔任公務人員、從建設局建管課技佐做起，歷任農業處、建設處副處長，嫻熟各項建設與業務。

饒慶鈴指出，蔡勝雄更是1位照顧同事、樂於分享傳承經驗的好長官，相信建設處團隊在他的帶領下，必能發揮整體戰力、為台東做更多。