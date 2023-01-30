婦人市場行竊油豆腐及鳳梨，台中警循線1小時查獲。

台中市豐原區65歲的曾姓婦人，昨日上午到豐原區菜市場買菜，見民眾菜籃內有油豆腐2袋，及另名婦人1箱鳳梨等，即順手牽羊帶走；民眾發現油豆腐及鳳梨失竊向警方報案。豐原警分局調閱監視器發現曾婦所為，於一小時內通知曾婦到案說明，曾嫌坦承竊取他人之物；全案警詢後，依竊盜罪嫌函送台中地方檢察署偵辦。

警方指出，豐原派出所於29日上午10時許，接獲兩位民眾報案，指稱於豐原區菜市場內，放在機車上的油豆腐2袋與鳳梨1箱等物，遭到不明人士竊取；派出所即派員前往了解，並立即調閱監視器發現，是65歲的曾姓婦人所為，警方於上午11時許通知曾婦到案說明。

警方表示，曾婦於警訊中，嫌坦承竊取他人之物，並主動將未報案，竊取他人的蔬菜等贓物，一併交由警方扣押發還給被害人；全案警詢後，依竊盜罪嫌函送台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾看見他人財物切勿心起貪念，特別是有順手牽羊習慣的民眾，切勿隨便拿取他人的財物，縱使是廉價的蔬果也不能；法網恢恢疏而不漏，若發現可疑的人、事、物，請立即撥打110報案，警民合作一起維護社會治安。