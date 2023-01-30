針對部分大陸國企可能在向俄烏戰爭提供非致命性的軍事或者是經濟援助傳言，美方已就此質詢陸方，以確定大陸政府是否知情，並且警告對俄提供實質性援助的可能後果。大陸外交部發言人毛寧30日對此表示，陸方始終秉持客觀公正的立場，始終站在和平一邊，不袖手旁觀，不火上澆油，更不趁機牟利。

大陸《北京日報》報導，毛寧指出，美國是俄烏戰爭的始作俑者和最大推手，持續向烏克蘭輸送重型武器和攻擊性武器，不斷抬升衝突的長度和烈度。美方不反思自身的所作所為，反而對陸方無端猜忌，橫加指責。陸方不接受這種毫無根據的訛詐，也不會坐視美方無理損害陸方企業的合法權益。

毛寧表示，在俄烏戰爭上，大陸始終秉持客觀公正的立場，始終站在和平一邊，為推動政治解決烏克蘭危機發揮著建設性的作用。我們不袖手旁觀，不火上澆油，更不趁機牟利。

毛寧強調，如果美方真心希望危機早日結束，真的關心烏克蘭人民的生命安全，就應當停止輸送武器，發戰爭財。要以負責任的方式推動局勢盡快降溫，為當事方和平談判創造有利和必要的環境與條件。